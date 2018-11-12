Киев и США договорились о безопасности на АЭС
Источник: Корреспондент.net
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с американской делегацией во главе с министром энергетики США Риком Перри. Во время встречи стороны подписали декларацию о продлении соглашения о повышении безопасности гражданских атомных объектов Украины, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.
Указано, что стороны договорились и впредь совместно противодействовать реализации российского проекта Северный поток-2, который подрывает энергетическую безопасность и стабильность Европы.
"По результатам переговоров с Риком Перри была подписана совместная Декларация относительно намерений продлить на следующие пять лет действие Соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки относительно повышения эксплуатационной безопасности, снижения степени риска эксплуатации и укрепления систем регулирования гражданских атомных объектов в Украине", - отметили в пресс-службе.