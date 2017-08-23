23.08.2017
Киев: Летальное оружие Украине дала только Литва
Источник: КорреспонденТ.net
Украина еще в 2014 году, в первые дни российской агрессии обратилась ко всем странам мира с просьбой о предоставлении летального оружия. Пока такую помощь оказала только Литва, заявил министр обороны Степан Полторак.
"Мы этого (предоставления вооружения, – ред.) ожидаем с первого дня агрессии Российской Федерации против Украины. Мы обратились ко всем странам мира с просьбой предоставления нам летального оружия. Нам такую помощь оказала только Литва", – отметил министр.
Полторак также добавил, что Украина ожидает и готова к получению летального оружия.
"Но для этого нужно решение не наше, а стран-партнеров. Мы очень надеемся на такую поддержку", – уточнил министр обороны.
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