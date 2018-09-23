Киев направил два корабля ВМС в Азовское море

Отмечается, что начиная с перехода вблизи Севастополя украинские корабли начал сопровождать патрульный корабль Береговой охраны ФСБ РФ Аметист проекта 22460. Впоследствии к нему присоединился еще один неустановленный корабль.

Ожидается, что проход из Черного в Азовское море будет происходить через контролируемый россиянами Керченский пролив.

Судно Донбасс, как сообщается, планируют использовать для усиления инфраструктуры флота в Азовском море. Так, на нем возможно размещение штаба будущей базы, места для проживания военнослужащих, склады и прочие необходимые помещения, которых на сегодня в регионе нет. Журналистам стало известно, что суда Донбасс и Корец сейчас находятся непосредственно перед мостом с полуострова Тамань в Крым.