Киев направил два корабля ВМС в Азовское море
Источник: Корреспондент.net
Поисково-спасательное судно A500 Донбасс и морской буксир A830 Корец 20 сентября отправились в поход из Одессы в Бердянск, где должны стать основой новой военно-морской базы украинского флота в Азовском море. Об этом сообщает Украинский милитарный портал со ссылкой на собственные источники.
Ожидается, что проход из Черного в Азовское море будет происходить через контролируемый россиянами Керченский пролив.
Судно Донбасс, как сообщается, планируют использовать для усиления инфраструктуры флота в Азовском море. Так, на нем возможно размещение штаба будущей базы, места для проживания военнослужащих, склады и прочие необходимые помещения, которых на сегодня в регионе нет. Журналистам стало известно, что суда Донбасс и Корец сейчас находятся непосредственно перед мостом с полуострова Тамань в Крым.