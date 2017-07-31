Найти

31.07.2017

Киев назвал ничтожным закон Путина о гражданстве

Российский закон, который упрощает получение гражданства и вида на жительство в России для украинцев, дискриминирует их права. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Расцениваем такой шаг государства-агрессора как продолжение правовой дискриминации и ущемления прав граждан Украины, которые в силу различных обстоятельств живут или работают на территории России, а также на оккупированной ею территории Украины. В этой связи призываем граждан Украины не поддаваться на подобные провокации и в очередной раз предостерегаем от осуществления поездок в Российскую Федерацию", – говорится в заявлении.

 

Украинские дипломаты назвали такое решение властей РФ "свидетельством полного пренебрежения со стороны государства-агрессора международного права и суверенитета других государств", подчеркнув, что отказ от гражданства Украины в форме направления нотариально заверенного заявления об отказе от украинского гражданства в полномочный орган страны гражданства ничтожен по своей сути и содержанию.

"Согласно действующему законодательству Украины, единственным документом, удостоверяющим факт прекращения гражданства Украины как путем выхода из него, так и его потери, является соответствующий указ президента Украины", – напомнили в ведомстве.

В МИД заверили, что в случае нарушения прав и интересов в РФ граждане Украины получат всю необходимую консульскую поддержку в дипломатических и консульских учреждениях Украины.

Новости раздела
Украина
31.07.2017
Украинские морпехи поехали на учения в Болгарию
Военнослужащие будут участвовать в маневрах до 11 августа.
Украина
31.07.2017
СМИ: В Киеве снесли фастфуд с посетителями
Утверждается, что один человек пострадал.
Украина
30.07.2017
Порошенко об Айвазовском: Наше наследие
Президент призвал уважать "наше наследие", говоря о юбилее художника.
Украина
29.07.2017
Комментарий: Жест примирения из Киева - не отказ от Донбасса
Для того, что остановить конфликт в Донбассе, одна из сторон должна решительно сделать первый шаг. Только лишь предложения о перемирии недостаточно, считает Кристиан Триппе.
Украина
29.07.2017
Строительный конфликт в Одессе: ночью пытались штурмовать паркинг
В инциденте участвовали более ста так называемых "титушек".
Украина
29.07.2017
В Запорожье начали производить дешевые трамваи
Стоимость нового трамвая составляет 6 млн гривен.
Украина
29.07.2017
Пограничники не пустят Саакашвили в Украину
В Госпогранслужбе заявляют, что будут действовать в рамках закона.
Украина
29.07.2017
В Украине глав госпредприятий будут выбирать по-новому
Решения будут принимать девять министров.
Украина
28.07.2017
Авто на "литовских" номерах: абсолютное зло или способ почувствовать себя человеком
Водители автомобилей на иностранных номерах стали именем нарицательным, мол, нарушитель, шаровик и вообще убийца
Украина
28.07.2017
Реальная зарплата в Украине выросла почти на 20%
Самый высокий уровень зарплат в июне месяце зафиксирован в Киеве – более 11 тысяч гривен.
Украина
27.07.2017
На Майдане собралось вече в поддержку Саакашвили
Адвокат бывшего одесского губернатора не исключает экстрадицию в Грузию.
Украина
27.07.2017
В Киеве и области ожидаются грозы с градом
Ливни продлятся до конца дня.
Украинские морпехи поехали на учения в Болгарию | В Украине вновь выросли долги по зарплате