Киев назвал ничтожным закон Путина о гражданстве

Российский закон, который упрощает получение гражданства и вида на жительство в России для украинцев, дискриминирует их права. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Расцениваем такой шаг государства-агрессора как продолжение правовой дискриминации и ущемления прав граждан Украины, которые в силу различных обстоятельств живут или работают на территории России, а также на оккупированной ею территории Украины. В этой связи призываем граждан Украины не поддаваться на подобные провокации и в очередной раз предостерегаем от осуществления поездок в Российскую Федерацию", – говорится в заявлении.

Украинские дипломаты назвали такое решение властей РФ "свидетельством полного пренебрежения со стороны государства-агрессора международного права и суверенитета других государств", подчеркнув, что отказ от гражданства Украины в форме направления нотариально заверенного заявления об отказе от украинского гражданства в полномочный орган страны гражданства ничтожен по своей сути и содержанию.

"Согласно действующему законодательству Украины, единственным документом, удостоверяющим факт прекращения гражданства Украины как путем выхода из него, так и его потери, является соответствующий указ президента Украины", – напомнили в ведомстве.

В МИД заверили, что в случае нарушения прав и интересов в РФ граждане Украины получат всю необходимую консульскую поддержку в дипломатических и консульских учреждениях Украины.