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Киев об иске Москвы в ВТО: Санкции эффективны

Источник: КорреспонденТ.net

22.05.2017

Министр юстиции Павел Петренко заявил, что иск России в орган по разрешению споров Всемирной торговой организации по поводу украинских санкций свидетельствует об их эффективности.

"Если Россия "истерит" о том, что их экономические права нарушены тем, что мы ввели очередные санкции и заблокировали часть (социальных) сетей, которые контролируются ФСБ, в том числе ВКонтакте, Одноклассники, то, наверное, эти санкции являются эффективными", - цитирует его УНИАН.

Министр отметил, что Украина имеет право вводить ограничения, так как они касаются национальной безопасности.

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Контактный бой: украинцам запретили доступ к российским соцсетям, телеканалам и сайтам
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