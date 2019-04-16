Киев обратился в трибунал из-за захвата моряков

По данным Минюста, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву (UNCLOS), военно-морские судна и персонал на их борту обладают абсолютным иммунитетом. Это означает, что иностранные государства не могут их арестовывать, задерживать и отправлять их под суд.

Отмечается, что 1 апреля Украина известила Россию, что начинает процесс арбитража.

Аналогичную процедуру в 2013 году запускали Нидерланды после того, как Россия захватила судно и моряков Арктик Санрайз. Однако российские власти отказались выполнять обязательное для сторон требование ITLOS отпустить экипаж.

Следующим шагом в производстве станет рассмотрение дела ITLOS по иску Украины. В министерстве рассчитывают, что слушания будут запланированы на ближайшие несколько недель, и решение будет принято вскоре после этого.

Как передает LIGA.net, в МИД ожидают, что решение морского трибунала по украинским морякам будет принято в течение месяца.

"В соответствии с практикой, в пределах двух недель проводятся слушания и в пределах еще двух недель выносится решение. Мы рассчитываем на решение о немедленном освобождении и возвращении в Украину наших моряков и кораблей в рамках временных мер", - сказала замглавы МИД Елена Зеркаль.

Она пояснила, что иск подается сегодня, так как до этого представители МИД готовили материалы. Она подчеркнула, что добавлять новые материалы в процессе будет невозможно.