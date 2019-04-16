Киев обратился в трибунал из-за захвата моряков
Источник: Корреспондент.net
Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) с просьбой ввести меры против России с требованием освободить три корабля и 24 военнослужащих, которые были захвачены у Керченского пролива 25 ноября 2018 года.
Отмечается, что 1 апреля Украина известила Россию, что начинает процесс арбитража.
Аналогичную процедуру в 2013 году запускали Нидерланды после того, как Россия захватила судно и моряков Арктик Санрайз. Однако российские власти отказались выполнять обязательное для сторон требование ITLOS отпустить экипаж.
Следующим шагом в производстве станет рассмотрение дела ITLOS по иску Украины. В министерстве рассчитывают, что слушания будут запланированы на ближайшие несколько недель, и решение будет принято вскоре после этого.
Как передает LIGA.net, в МИД ожидают, что решение морского трибунала по украинским морякам будет принято в течение месяца.
"В соответствии с практикой, в пределах двух недель проводятся слушания и в пределах еще двух недель выносится решение. Мы рассчитываем на решение о немедленном освобождении и возвращении в Украину наших моряков и кораблей в рамках временных мер", - сказала замглавы МИД Елена Зеркаль.
Она пояснила, что иск подается сегодня, так как до этого представители МИД готовили материалы. Она подчеркнула, что добавлять новые материалы в процессе будет невозможно.