Найти

01.06.2018

Киев объяснял послам G7 спецоперацию с Бабченко

Источник: Корреспондент.net

Послы стран Большой семерки в пятницу, 1 июня, встречались с руководителями Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины. 

Отмечается, что встреча происходила в помещении ГПУ и длилась около двух часов.

Корреспондент в эфире рассказал, что послы уже покинули помещение.

"Мы пытались узнать у них подробности, но услышали только "без комментариев". Лишь один дипломат добавил, что еще до начала встречи они между собой договорились, что комментировать ход разговора журналистам не будут. Причины секретности не назвал. Относительно ГПУ и СБУ, ведомства тоже отмалчиваются", - рассказал корреспондент.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко анонсировал встречу с дипломатами G7 для разъяснения ситуации, связанной со спецоперацией по "убийству" Бабченко.

Новости раздела
Украина
01.06.2018
В Украине будут бороться с "военным туризмом"
Военная прокуратура собирается провести проверки относительно законности получения статуса участника боевых действий.
Украина
01.06.2018
Госбюджет Украины в мае перевыполнен
По итогам пяти месяцев отставание от плановых показателей сохраняется, однако наблюдается значительный прогресс по сравнению с прошлым годом.
Украина
01.06.2018
"Убийство" Бабченко: в Венгрии поддержали Украину
Посол Украины в Венгрии объяснила партнерам потребность в проведении спецоперации по задержанию организаторов покушения на российского журналиста.
Украина
01.06.2018
Наряду с Бабченко могли убить 47 человек - Луценко
Генпрокурор заявил, что подобная имитация убийства использовалась более 30 раз за последние два с половиной года.
Украина
01.06.2018
Melovin вошел в тройку самых популярных исполнителей Евровидения-2018
MELOVIN вошел в тройку лидеров по просмотрам на Youytube.
Украина
31.05.2018
В Украине незаконно находятся 317 тысяч автомобилей на иностранных номерах
Государственная фискальная служба (ГФС) констатирует, что в Украине незаконно находятся 317 тыс. автомобилей с иностранными номерами.
Украина
31.05.2018
Украина получила от НАТО оружия на $45 млн
Главными поставщиками военных средств и оружия за последние полгода стали США, Литва, Великобритания и Канада.
Украина
31.05.2018
США пытаются примирить Украину с Венгрией - СМИ
По данным СМИ, Госдепартамент пытается найти выход из конфликта Будапешта и Киева до саммита НАТО в июле.
Украина
31.05.2018
Система ProZorro сэкономила бюджету 50 млрд гривен
Только в прошлом году Украина провела государственные закупки в системе ProZorro на 500 миллиардов.
Украина
31.05.2018
Бабченко рассказал детали спецоперации СБУ
Журналист говорит, что после покушения просидел всю ночь в морге. Приехавшая по вызову полиция не знала об операции, а жена была в курсе.
Украина
31.05.2018
В Днепре школьную линейку покрыл зеленый дым
Выпускники одной из школ в Днепре не на шутку испугались, когда во время школьной линейки их внезапно затянуло зеленым дымом.
Украина
31.05.2018
В центре Киева взорвался и сгорел автобус
По предварительным данным, во время происшествия никто не пострадал, транспортное средство быстро потушили.
Украина
30.05.2018
Укртелеком повышает тарифы
Повышения коснутся стоимости междугородних разговоров и звонков на мобильные номера. Разговоры по городу, как и прежде, не будут тарифицироваться.
Украина
30.05.2018
Савченко решила прервать голодовку
Нардеп временно откажется от голодного протеста, чтобы пройти повторную проверку на полиграфе.
Украина
30.05.2018
В Луганской области обнаружили взрывные устройства
Пограничники нашли гранатометный выстрел ВОГ-25 и взрывное устройство, похожее на танковую мину МОН-50.
Украина
30.05.2018
В Запорожье на "откате" поймали директора завода
Директор, находясь в собственном автомобиле, получил от коммерческой структуры 17 тысяч гривен в качестве "отката".
Украина
30.05.2018
Порошенко встретился с "воскресшим" Бабченко
Президент Украины рассказал, что знал о готовящемся покушении на журналиста и спецоперации силовиков.
Украина
29.05.2018
Порошенко пообещал как можно скорее обсудить в "нормандском формате" введение миротворцев на Донбасс
Порошенко пообещал инициировать обсуждение в ближайшее время
Украина
29.05.2018
Евросоюз согласовал выделение 1 млрд евро Украине
Дальнейшая финансовая помощь от ЕС будет обусловлена как прогрессом в области предотвращения коррупции, так и тем, насколько Украина будет уважать демократические механизмы и верховенство закона.
Украина
29.05.2018
Убийство Бабченко: в полиции назвали первую версию
В журналиста выстрелили когда он выходил из квартиры за хлебом, сообщил Антон Геращенко. Правоохранители на данный момент проверяют прилегающую территорию и место преступления.
Украина
29.05.2018
МВФ оценил дефицит финансирования Украины
До 2020 года Украине необходимо дополнительно привлеч 4,5 миллиардов долларов, считают в фонде.
Украина
29.05.2018
Украина резко поднялась в "индексе паспортов"
За год Украина поднялась в рейтинге больше всех других стран. На данный момент украинцы могут без виз путешествовать в 128 стран мира.
Украина
29.05.2018
В Киеве убили Аркадия Бабченко
Раненого мужчину обнаружила в квартире его жена. Она вызвала скорую, однако довезти журналиста до больницы врачам не удалось, он умер по дороге.
Украина
29.05.2018
Украинцам хватает только прокормить семью и не оставить ее на улице.
Наибольший рост зарплат наблюдался в Запорожской, Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях. Самый высокий рост зарплат зафиксирован в Киеве.
В Украине будут бороться с "военным туризмом" | Желающие получить украинское гражданство будут сдавать экзамен по украинскому языку