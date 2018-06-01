Киев объяснял послам G7 спецоперацию с Бабченко

Источник: Корреспондент.net

Послы стран Большой семерки в пятницу, 1 июня, встречались с руководителями Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины.

Отмечается, что встреча происходила в помещении ГПУ и длилась около двух часов.

Корреспондент в эфире рассказал, что послы уже покинули помещение.

"Мы пытались узнать у них подробности, но услышали только "без комментариев". Лишь один дипломат добавил, что еще до начала встречи они между собой договорились, что комментировать ход разговора журналистам не будут. Причины секретности не назвал. Относительно ГПУ и СБУ, ведомства тоже отмалчиваются", - рассказал корреспондент.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко анонсировал встречу с дипломатами G7 для разъяснения ситуации, связанной со спецоперацией по "убийству" Бабченко.