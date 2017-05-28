Киев отдал НАТО доклад о связях РФ с террористами

Источник: КорреспонденТ.net

Народный депутат от БПП Ирина Фриз передала вице-президенту Парламентской ассамблеи НАТО Расе Юкнявичене и членам национальных делегаций Альянса доклад о связях России с террористическими организациями на Ближнем Востоке и в Средней Азии.

"Во время заседания весенней сессии ПА НАТО в Тбилиси передала вице-президенту организации... и членам национальных делегаций аналитический доклад о связях Российской Федерации с террористическими организациями на Ближнем Востоке и в Средней Азии. Документ содержит факты и анализ путей коммуникаций, поддержки и координации действий РФ с ИГИЛ, "Талибан", ХАМАС, "Хезболла" и т.п.", – сообщила нардеп.

Фриз отметила, что Юкнявичене в своей "презентации по РФ" предложила усилить НАТО на юго-востоке, развивать систему противоракетной обороны, увеличить свое присутствие в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, а также активизировать усилия по киберзащите и противодействию российской пропаганде.

"Она отметила, что понимает позицию Украины, запретившей трансляцию российской каналов. Раса также выразила очень справедливое мнение, сравнив российское телевидение в Европе с папиросами: их можно купить, но на пачке есть предупреждение. Так же русские телеканалы могут промаркировать", – подчеркнула нардеп.