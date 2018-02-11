Киев ответил Лаврову на "слом минских соглашений"

Источник: Корреспондент.net

В Министерстве иностранных дел Украины считают "сломом" минских договоренностей невыполнение Россией своих обязательств. Так спикер украинского ведомства Марьяна Беца отреагировала на заявление главы МИД России Сергея Лаврова.

"Слом" минских договоренностей - это продолжающееся неисполнение РФ как их стороной своих обязательств и продолжение агрессии", – написала Беца в своем Twitter.

Ранее российский министр заявил, что Украина "совершит колоссальную ошибку по слому минских соглашений", если закон о реинтеграции Донбасса будет принят окончательно.

До этого в МИД РФ говорили, что принятие Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса "чревато опасной эскалацией".