Киев ожидает транш МВФ к осени - Смолий

Источник: Корреспондент.net

Украина к осени может получить пятый транш от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий в интервью ZN.UA.

"Четвертый пересмотр программы и получение пятого транша МВФ мы ожидаем к осени. Украина брала на себя определенные обязательства. Более года мы ждем пересмотра по ряду причин", - сказал он.

По словам Смолия, первая причина – формирование цены на газ по принципу импортного паритета.

"Под это обязательство финансирование уже поступило. Но мы его до сих пор не выполнили. Причины понятные — поднимать тарифы на газ перед выборами никто не соглашается", - отметил он.

Вторая причина, добавил глава НБУ, это Антикоррупционный суд, законопроект о котором на этой неделе одобрила Верховная Рада.