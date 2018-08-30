Киев подготовил документы о разрыве дружбы с РФ

Источник: Корреспондент.net

Министерство иностранных дел Украины подготовило пакет документов для денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, передает в четверг, 30 августа.

"Эти документы уже подготовлены. Это всегда было нашей позицией. В ближайшие дни мы внесем его (пакет - ред.) формально", - сообщил глава МИД.

Он добавил, что "Россия нарушила все, что возможно в этом договоре".

Накануне президент Петр Порошенко поручил МИД подготовить документы для денонсации договора о дружбе с Россией.

Позже Климкин заявил, что Украина до конца сентября сообщит РФ о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. По его словам, Порошенко поручил до 30 сентября уведомить Россию о разрыве договора о дружбе.

Если Украина не уведомит российскую сторону о расторжении договора, то с 1 апреля 2019 года он продлится еще на 10 лет.

Как известно, договор о дружбе с Россией был подписан 31 мая 1997 года сроком на 10 лет (с последующей автоматической пролонгацией документа, если стороны не выскажутся против). Он вступил в силу 1 апреля 1999 года.