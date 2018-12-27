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27.12.2018

Киев подписал с международными партнерами Меморандум по развитию теплоэнергетического комплекса

Источник: Українські новини

Киевская городская государственная администрация и "Киевтеплоэнерго" подписали Меморандум с Европейским банком реконструкции и развития, Международной финансовой корпорацией, Агентством США по международному развитию (USAID) о международном сотрудничестве в модернизации и развитии теплоэнергетического комплекса столицы. 

От КГГА документ подписал Виталий Кличко.

"Киев закладывает фундамент международного сотрудничества в модернизации и развитии теплоэнергетического комплекса города. Мы формируем план превращения "Киевтеплоэнерго" в компанию европейского уровня, которая будет предоставлять услуги высокого качества", - отметил Кличко.

По его словам, главной целью сотрудничества является создание новой концепции работы "Киевтеплоэнерго" и четкий план ее реализации при поддержке международных партнеров.

Мэр напомнил, что в апреле этого года город завершил 17-летнее соглашение с ПАО "Киевэнерго". Столица осуществила беспрецедентный шаг - впервые в Украине вернула под контроль общества теплоэнергетический комплекс города. Это: крупнейшие в Украине теплоэлектроцентрали - ТЕЦ5 и ТЕЦ6, почти 200 котельных, 2,6 тыс. км сетей, мусоросжигательный завод "Энергия".

Десятки лет в модернизацию комплекса не вкладывали надлежащих средств, его техническое состояние можно назвать критическим, ведь сети изношены почти на 80%.

Кличко подчеркнул, что цель меморандума, который подписали, - превращение "Киевтеплоэнерго" в мощную, ориентированную на нужды потребителя компанию с четко определенной стратегией, включая привлечение новейших технологий и повышение энергоэффективности. Со своей стороны, город готов к преодолению тех рисков и препятствий, сегодня могут возникнуть, учитывая несовершенство действующего законодательства, сложную ситуацию в сфере теплоэнергетики страны.

В рамках меморандума планируется разработать промежуточный финансовый пакет. - Речь идет об инвестициях в 100 млн долл в первоочередные работы по модернизации. Эти средства будут направлены на реконструкцию, замену и обновление инфраструктуры.

"Безусловно, мы нацелены на более масштабные и комплексные изменения, которые будут касаться технического перевооружения, совершенствования системы управления одного из крупнейших теплоэнергетических комплексов в Европе", - подчеркнул Кличко.

Он поблагодарил партнеров Киева за их помощь и понимание ситуации.

В свою очередь, директор офиса экономического роста USAID Фархад Гаусс отметил, что США активно поддерживают создание надлежащего уровня энергобезопасности Киева.

"Мы активно сотрудничаем с украинской столицей. Для города будет очень непросто осуществить модернизацию теплоэнергетического комплекса. Но благодаря команде, которую вы собрали, нам удастся трансформировать теплоэнергетический комплекс Киева. Сегодняшнее событие - это только первый шаг, у нас очень много работы впереди ", - отметил он.

 
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