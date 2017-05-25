Киев получил от Москвы требование по иску в ВТО

Источник: КорреспонденТ.net

Украина получила официальное требование от России на проведение консультаций в рамках ВТО по поводу введенных Киевом санций против Москвы, передает УНН со ссылкой на Минэкономразвития и торговли.

Россия подала иск на Украину в ВТО 20 мая. Москва считает, что Киев вводит санкции, нарушая обязательства в Всемирной торговой организации.

"19 мая Украиной получено официальное требование от РФ на проведение консультаций в связи с, как заявлено РФ, "практикой торговых ограничений" со стороны Украины", - рассказали в министерстве.

Отмечается, что указанным требованием Россия инициирует иск против Украины в рамках механизма урегулирования споров ВТО.

В Минэкономразвития сообщили, что уже начали процедуры по осуществлению анализа и обработки требований России.

В ведомстве также подчеркнули, что Украина является надежным торговым партнером и придерживается мировых стандартов ведения торговли и защиты украинских экспортеров.

"Любые оперативные мероприятия со стороны Украины относительно торговой, экономической и правовой агрессии РФ являются обоснованными и соответствуют обязательствам, взятым Украиной при вступлении в ВТО", - резюмировали в министерстве.