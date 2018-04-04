Киев предложил 23 россиян за политзаключенных

Источник: Корреспондент.net

Украинская сторона в Минске заявила о готовности передать России 23 заключенных за преступления против суверенитета и территориальной целостности россиян в обмен на украинских политзаключенных. Об этом сообщила вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко на своей странице в Facebook вечером в среду, 4 апреля.

"Теперь мы ожидаем реакции и ответа российской стороны на эти инициативы", - написала она.

Геращенко рассказала, что ключевыми в Минске сегодня были вопросы "безопасности, ежедневное нарушение другой стороной пасхального перемирие и новый этап освобождения заложников".

"Следующая встреча в Минске через две недели. Очень хочется продвинуться в вопросе освобождения заложников", - написала Геращенко.