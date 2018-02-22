Киев продолжит развивать проекты на границе с ЕС
Источник: Корреспондент.net
Прекращение финансирования Евросоюзом модернизации и строительства пограничных контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Украиной не повлияет на другие совместные проекты с ЕС. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью 112. Украина.
По словам премьер-министра, новый глава ГФС Мирослав Продан "пытался спасти ситуацию, но это уже тоже было достаточно поздно".
"Мы продолжим развивать нашу пограничную инфраструктуру. Будем говорить с Европейским союзом, чтобы не продолжать старую программу, а начать, может быть, новую программу поддержки", - заявил Гройсман.
Он отметил, что с отдельными странами ЕС, в частности, с Венгрией и Польшей, границу обустраивают на основании двухсторонних договоров.