Киев: Россия могла передать украинские ракеты КНДР

Источник: КорреспонденТ.net

Украина когда-то поставляла космические ракеты с двигателями РД-250 в Россию, сейчас РФ вполне может передавать их Северной Корее. Об этом заявил и. о. главы Государственного космического агентства Украины Юрий Радченко.

"По оперативной информации, у России есть сегодня ракеты "Циклон-2" и "Циклон-3" в количестве от 7 до 20 штук, у них эти двигатели (РД-250, – ред.) есть. Документация есть", – сказал он.

По словам Радченко, указанные двигатели были изготовлены в Украине до 2001 года и поставлены в РФ в составе космических ракет.

В то же время руководитель космического агентства отметил, что сейчас в Украине нет никакой возможности производить и поставлять соответствующие двигатели.

Радченко не исключил, что эти двигатели в КНДР могли попасть именно из России.

"Они (россияне, – ред.) могут эти двигатели поставлять кому угодно. Это не исключено, учитывая партнерские отношения России и Северной Кореи", – подчеркнул он.