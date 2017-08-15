Найти

15.08.2017

Киев: Россия могла передать украинские ракеты КНДР

Источник: КорреспонденТ.net

Украина когда-то поставляла космические ракеты с двигателями РД-250 в Россию, сейчас РФ вполне может передавать их Северной Корее. Об этом заявил и. о. главы Государственного космического агентства Украины Юрий Радченко.

"По оперативной информации, у России есть сегодня ракеты "Циклон-2" и "Циклон-3" в количестве от 7 до 20 штук, у них эти двигатели (РД-250, – ред.) есть. Документация есть", – сказал он.

По словам Радченко, указанные двигатели были изготовлены в Украине до 2001 года и поставлены в РФ в составе космических ракет.

В то же время руководитель космического агентства отметил, что сейчас в Украине нет никакой возможности производить и поставлять соответствующие двигатели.

Радченко не исключил, что эти двигатели в КНДР могли попасть именно из России.

"Они (россияне, – ред.) могут эти двигатели поставлять кому угодно. Это не исключено, учитывая партнерские отношения России и Северной Кореи", – подчеркнул он.

Новости раздела
Украина
14.08.2017
Погода на неделю: В Украине пройдут дожди с грозами и спадет жара
В Киеве в понедельник пройдут кратковременные дожди с грозами
Украина
14.08.2017
В Украине дети от пяти лет смогут летать на самолетах без сопровождения
В пассажирскую ведомость также будет внесена графа "гражданство".
Украина
14.08.2017
Укроборонпром за три года получил заказ на 12 млрд
В бюджет концерн перечислил 12,4 миллиарда гривен.
Украина
14.08.2017
В ЕСПЧ около четырех тысяч дел по Донбассу и Крыму
В МинТОТ сообщили, что более трех тысяч дел связаны с уничтожением и повреждением имущества.
Украина
13.08.2017
Украинец пытался вывезти в Польшу почти 30 кг наркотиков
На наркотики отреагировала собака пограничников.
Украина
13.08.2017
В Киеве прогремел взрыв
Во двор частного дома в Дарницком районе бросили гранату.
Украина
13.08.2017
В НАБУ расследуют почти 400 дел
Общее количество подозрений по состоянию на конец июля достигло 225.
Украина
13.08.2017
На Майдане развернули флаг непризнанной Ичкерии
Флаг развернул президентский полк. На акцию в центре Киева пришли татары, Амина Окуева и бойцы батальона им. Джохара Дудаева.
Украина
13.08.2017
В Киеве эвакуировали вокзал: ищут бомбу
Из-за очередного сообщения о минировании центральный вход в вокзал закрыли, но поезда продолжают ездить.
Украина
13.08.2017
Не хватило вагонов: пассажиры Интерсити Одесса-Киев ехали стоя
Из-за поломки поезда Одесса - Киев многие его пассажиры в жару ехали стоя: вместо 9 вагонов Укрзализныця предоставила пять.
Украина
13.08.2017
В Одессе прошел ЛГБТ-марш
Из-за радикально настроенных противников Марша равенства маршрут шествия сократили.
Украина
13.08.2017
В Украине и мире наблюдали звездопад Персеиды
Удивительный звездопад, образованный в результате сгорания хвоста кометы Свифта-Таттла, земляне видели в ночь на 13 августа.
Погода на неделю: В Украине пройдут дожди с грозами и спадет жара | Охранник нардепа устроил стрельбу в Киеве