Киев сделал добровольный взнос для Совета Европы
Источник: Корреспондент.net
Украина сделала добровольный взнос в бюджет Совета Европы в размере 400 тысяч долларов. Об этом во вторник, 4 сентября, сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
По его словам, Совет Европы нуждается в поддержке, поскольку Россия использует против СЕ финансовый шантаж.
"Присоединяйтесь к нам, иначе СЕ больше не будет защищать свои ценности и принципы", - добавил министр.
Отметим, Кабинет министров одобрил добровольный взнос в Совет Европы еще в мае.
В 2017 году Украина заплатила 4,2 миллиона евро взносов, а в текущем году внесет чуть меньше - четыре миллиона.
Как известно, с середины 2017 года Россия прекратила уплату взносов в бюджет Совета Европы. А осенью прошлого года Турция решила отказаться от статуса одного из основных плательщиков и вернуться к уплате минимального взноса.
Как итог, в финансировании СЕ образовалась дыра объемом около 10% бюджета. Бюджет Ассамблеи на 2018-19 годы также уменьшилась почти на 9%.