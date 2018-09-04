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04.09.2018

Киев сделал добровольный взнос для Совета Европы

Источник: Корреспондент.net

Украина сделала добровольный взнос в бюджет Совета Европы в размере 400 тысяч долларов. Об этом во вторник, 4 сентября, сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Сегодня Украина сделала добровольный взнос в бюджет Совета Европы в размере 400,000 долл. США ", - написал Климкин.

По его словам, Совет Европы нуждается в поддержке, поскольку Россия использует против СЕ финансовый шантаж.

"Присоединяйтесь к нам, иначе СЕ больше не будет защищать свои ценности и принципы", - добавил министр.

Отметим, Кабинет министров одобрил добровольный взнос в Совет Европы еще в мае.

В 2017 году Украина заплатила 4,2 миллиона евро взносов, а в текущем году внесет чуть меньше - четыре миллиона. 

Как известно, с середины 2017 года Россия прекратила уплату взносов в бюджет Совета Европы. А осенью прошлого года Турция решила отказаться от статуса одного из основных плательщиков и вернуться к уплате минимального взноса.

Как итог, в финансировании СЕ образовалась дыра объемом около 10% бюджета. Бюджет Ассамблеи на 2018-19 годы также уменьшилась почти на 9%.

 

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