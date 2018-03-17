Киев ставит под сомнение легитимность выборов в РФ

Источник: Корреспондент.net

Результаты голосования за президента России, проведенного 18 марта на территории аннексированного РФ Крыма, не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом и более того, поставят под сомнение легитимность выборов президента РФ в целом.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, опубликованном в пятницу, 16 марта.

"МИД Украины решительно осуждает решение российской оккупационной администрации провести 18 марта 2018 года выборы президента РФ на временно оккупированных Россией территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь... Результаты незаконного голосования будут ничтожными с юридической точки зрения, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом. Все причастные к организации и проведению незаконного голосования во временно оккупированном Крыму будут нести ответственность в соответствии с законодательством Украины", – отметили украинские дипломаты.

Также подчеркивается, что незаконное голосование на временно оккупированной территории Украины исказит результаты выборов в РФ в целом и, таким образом, поставит под серьезное сомнение их легитимность.

Кроме того, МИД приветствует решение Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и других международных партнеров не участвовать в наблюдении за незаконным избирательным процессом в оккупированных АР Крым и Севастополь.

"Ожидаем, что в итоговом отчете международной миссии по наблюдению за выборами президента РФ будет четко указано на незаконность проведения российских выборов на территории украинского Крыма", – говорится в заявлении.

В МИД отметили, что надлежащим ответом международного сообщества на новую попытку Москвы подорвать основополагающие принципы современного мироустройства должно быть усиление санкционного давления на государство агрессора, в том числе в виде персональных санкций.