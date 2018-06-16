Киев введет крупные штрафы за незаконную парковку

Источник: Корреспондент.net

Вскоре штраф за нарушение правил парковки в Киеве будет превышать тысячу гривен. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"Для безответственных водителей могу сказать: оставить свое авто в неположенном месте будет стоить больше тысячи гривен. Я напомню, в Киеве установлены много камер видеонаблюдения. Более 6 тысяч. До конца года их будет более 10 тысяч. И они фиксируют все нарушения", – отметил мэр.

Кличко надеется, что новый закон о парковке позволит навести порядок на улицах столицы.

По словам мэра, сейчас в Киеве разрабатывают новую систему парковки. В том числе – в центре города. Также планируют ввести специальные льготы для автомобилистов, которые будут пользоваться общественным транспортом, оставляя свое авто на перехватывающих парковках.

"Мы делаем перехватывающие парковки возле станций метро. Сегодня разрабатываем систему поощрения для водителей. Человек, который оставит свое авто на такой парковке, будет иметь или льготы на проезд в городском транспорте, или вообще будет пользоваться им бесплатно", – сказал он.

Кличко отметил, что отсутствие ответственности за хаотичные парковки на улицах городов привело к критической ситуации на дорогах. Поэтому штрафы за такие нарушения будут значительными.