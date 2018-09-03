Киев выполнил менее половины евроассоциации в 2018

Источник: Корреспондент.net

В 2018 году Украина выполнила 41% обязательств Соглашения об ассоциации. Об этом сообщается на Евроинтеграционном портале.

Так, в 2018 году Украина выполнила 50% обязательств в сфере санитарных и фитосанитарных мер; 54% - в сфере сельского хозяйства; 65% - по преодолению технических барьеров в торговле; 67% - в сфере социальной политики и трудовых отношений; 80% - обязанностей в сфере предпринимательства.

Кроме того, Украина наработала 57 законопроектов, направленных на обеспечение выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

Общее количество законопроектов - 57. При этом 6 проектов законов приняты во втором чтении, а также есть 11 законопроектов, которые уже прошли первое чтение в парламенте.

Ранее в Кабмине сообщали, что в прошлом году Украина выполнила 29% обязательств 2016 года, а также 41% обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации именно на 2017 год. Общий прогресс выполнения обязательств, по состоянию на конец зимы, составил 63%.