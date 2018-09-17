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17.09.2018

Киев вышел из договора о дружбе с Москвой

Источник: DW

Украина вышла из Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Соответствующий указ подписал Петр Порошенко, о чем в понедельник, 17 сентября, сообщается на официальном сайте украинского президента.

Как уточняется в сообщении, указ был подписан в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) и предложением министерства иностранных дел Украины. МИД поручено проинформировать российскую сторону о намерении Украины прекратить действие договора, подписанного 31 мая 1997 года.

Кроме того, об этом намерении будут проинформированы ООН, ОБСЕ и другие международные организации. Ранее, 28 августа, Порошенко заявлял, что это соглашение "по вине Москвы уже давно стало анахронизмом".

Не денонсация, а отказ от продления

3 сентября первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко подчеркнула, что речь идет не о денонсации, а об отказе от продления срока действия договора, "потому что мы будем требовать от РФ во всех международных судах, в Гааге и в других судах, отвечать за то, что они нарушили это соглашение".

Договор о дружбе РФ и Украины был заключен на 10 лет в 1997 году и один раз продлевался на тот же срок в 2008 году.

Он закреплял принципы стратегического партнерства, нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимные обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга. Автоматическое продление договора предусматривалось, если за полгода до истечения срока действия одна из сторон не сообщит о желании его прекратить. Соответственно, Украина должна официально сообщить России об отказе от пролонгации соглашения до 30 сентября 2018 года.

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