Киев занялся иностранными "ворами в законе"

Источник: Корреспондент.net

Национальная полиция начала общегосударственную операцию "Мигрант" по выявлению иностранцев, причастных к криминогенной ситуации в Украине. Об этом заявил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на рабочем совещании с оперативными подразделениями, сообщает пресс-служба ведомства в субботу, 10 февраля.

"Это лидеры преступных групп, воры в законе. Такая категория граждан должна быть под нашим пристальным контролем. Необходимо отслеживать их деятельность с момента прибытия на территорию страны. Оперативные подразделения должны обладать информацией еще на этапе подготовки к совершению преступления и оперативно задерживать злоумышленников", – подчеркнул он.

Первый заместитель главы Нацполиции рассказал, что оценка результатов работы любого региона будет проводиться исключительно по результатам выдворения или пресечения преступлений лицами, которые прибывают в Украину с целью организации противоправной деятельности.

Поэтому, по его мнению, злоумышленники должны быть выдворены из страны, даже если они не принимают непосредственное участие в реализации самого преступления.

Аброськин убежден, что такие меры будут способствовать уменьшению негативного влияния этнической преступности на криминогенную ситуацию в государстве в целом.

По его словам, приказ о проведении операции "Мигрант" был подписан министром внутренних дел Арсеном Аваковым, отработка пройдет совместно с работниками Государственной пограничной службы и Государственной миграционной службы.