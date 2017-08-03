Киевлян предупредили о метеорологической дымке

Источник: КорреспонденТ.net

В Киеве жаркая погода способствует появлению такого явления, как метеорологическая дымка, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"По состоянию на 3 августа в Киеве наблюдаются погодные условия, способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха (метеорологической дымке). По прогнозу Украинского гидрометцентра, из-за жаркой погоды и уровня загрязнения метеорологическая дымка может удерживаться до конца текущей недели", – говорится в сообщении.

По информации ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве, повышенный уровень загрязнения воздуха наблюдается в местах наибольшего скопления автотранспорта на крупных автомагистралях города. По результатам анализа качества атмосферного воздуха в парковых зонах Киева, превышение уровня загрязнения воздуха отсутствует.

Для уменьшения испарений вредных веществ с автодорог в воздухе Киевавтодор осуществляет полив дорог в усиленном режиме. Также осуществляются контрольные замеры для определения наличия в воздухе концентрации вредных веществ.