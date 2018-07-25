Киевлян предупредили о новом ухудшении погоды

Источник: Корреспондент.net

В ближайший час в Киеве ожидается новое ухудшение погоды.

При этом сложные погодные условия сохранятся до конца суток, отметили в ведомстве.

"Внимание! В ближайший час с сохранением до конца суток 25 июля в Киеве ожидается сильный дождь, шквалы 15-20 м/с, возможно подтопление", - говорится в сообщении.

По данным столичных спасателей, в Киеве в результате ливня в среду затопило помещение Соломенского суда, два дерева упали на ул. Довнар-Запольского, а на проспекте Победы билборд упал на автомобиль.

«На улице Шутова затопило помещение Соломенского суда, заявка об этом поступила в 16:14. Воду откачивают бойцы 9-ГПСЧ (Государственной пожарно-спасательной части). На улице Довнар-Запольского около 16:23 два дерева упали на проезжую часть дороги. Спасатели 6-ДПРЧ убрали деревья с дороги. На проспекте Победы, 53 билборд упал на автомобиль. На месте работают спасатели с 18-ДПРЧ», - доложили в ГСЧС.