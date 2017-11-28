Киевсовет призвал парламент отменить бесплатный проезд для депутатов

Источник: 112.ua

На пленарном заседании Киевского городского совета 28 ноября депутаты приняли решение обратиться к Верховной Раде и Кабинету министров касательно отмены права народных депутатов и депутатов местных советов на бесплатный проезд. Соответствующее обращение поддержал 91 депутат, передает пресс-служба горсовета.

"В сегодняшних условиях, в период войны на востоке Украины, депутаты Киевского городского совета считают нецелесообразным за счет государственного бюджета Украины и соответствующих местных бюджетов обеспечивать народных депутатов и депутатов местных советов бесплатным проездом. Поэтому мы предлагаем внести изменения в действующее законодательство Украины, отменив права народных депутатов и депутатов местных советов на бесплатный проезд", – отметила инициатор соответствующего проекта решения, депутат Киевсовета Алла Шлапак.

Отмечается, что сейчас, согласно действующему законодательству, в смете Верховной Рады предусмотрены расходы каждому народному депутату для компенсации стоимости проезда по территории Украины. А депутаты местного совета имеют право бесплатного проезда на железнодорожном, автомобильном и водном транспорте независимо от формы собственности, а также на всех видах городского пассажирского транспорта (за исключением такси) на территории соответствующего совета.