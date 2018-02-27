Ким Чен Ын и его отец в 1990-х использовали поддельные бразильские паспорта для посещения западных стран, - СМИ

Источник: Українські новини

Северокорейский лидер Ким Чен Ын и его покойный отец Ким Чен Ир использовали вероятно поддельные бразильские паспорта для подачи виз на посещение западных стран в 1990-х годах. Об этом информационному агентству Reuters сообщили пять высокопоставленных западноевропейских источников.

О том, что правящая семья Северной Кореи использовала поддельные паспорта, говорит несколько факторов. Во-первых, в распоряжение Reuters попали фотокопии бразильских паспортов с лицами лидеров КНДР. Также их подлинность подтвердили многие источники агентства.

"Они использовали эти бразильские паспорта, в которых четко видно фотографии Ким Чен Ына и Ким Чен Ира, чтобы получить визы из нескольких иностранных посольств", - сказал один высокопоставленный источник на условиях анонисмности.

"Это показывает желание путешествовать, а также указывает на попытки правящей семьи создать возможный путь эвакуации", - добавил он.

Посольство Северной Кореи в Бразилии отказалось от комментариев.

Министерство иностранных дел Бразилии заявило, что уже занимается расследованием данной ситуации.

Четыре высокопоставленных западноевропейских источника подтвердили, что два бразильских паспорта с фотографиями Кимов под именами Йозефа Пвага и Иджонг Тхои были использованы для подачи виз, по крайней мере, в две западные страны.

Неясно, были ли выданы какие-либо визы.

По словам источников, паспорта могут также использоваться для поездок в Бразилию, Японию и Гонконг.