Ким Чен Ын и Трамп два часа ужинали перед важными переговорами во Вьетнаме

Источник: Українські новини

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп завершили совместный ужин в Ханое, который длился чуть более двух часов. Отмечается, что Трамп покинул отель Sofitel Legend Metropole Hanoi через 90 минут после начала встречи с Ким Чен Ыном и его окружением.

В Белом доме назвали это "светским ужином".

В меню был креветочный коктейль с соусом "Тысяча островов", маринованный филе на гриле с кимчи из груши, горячий жидкий шоколадный торт с ягодами и ванильным мороженым, а также пунш из сушеной хурмы, который Белый дом назвал традиционным напитком, подслащенным сушеной хурмой и медом.

Перед этим главы государств тепло поприветствовали друг друга и провели короткую беседу.

Трамп пообещал Северной Корее "огромное будущее".

"Я думаю, что ваша страна имеет огромный экономический потенциал. Я думаю, у вас будет огромное будущее, вы - великий лидер. Мы поможем, чтобы это произошло ", - сказал Трамп Ким Чен Ыну.

В четверг, во второй день саммита, ожидаются встречи двух лидеров в сопровождении советников.

Это вторая встреча Трампа и Ким после второй в Сингапуре в июне. Трамп хочет, чтобы Ким согласился демонтировать его ядерные объекты. А Ким ищет пути отмены санкций США, мешающих его экономике.