15.04.2018
Ким Чен Ын намерен укреплять отношения с Китаем
Источник: Корреспондент.net
Северокорейский лидер Ким Чен Ын выступил за укрепление отношений с Китаем и пообещал вывести их на новую стадию развития, передает ЦТАК.
Об этом он сказал на встрече с главой Отдела международного сотрудничества Центрального комитета Коммунистической партии Китая Сун Тао.
.
.
"Верховный лидер заявил, что он будет решительно продвигать и развивать традиционно дружественные отношения КНДР с Китаем и выведет их на новую стадию развития", – говорится в сообщении.
Новости раздела
Мир
15.04.2018
В Венгрии прошел митинг против итогов выборов
Тысячи несогласных с итогами парламентских выборов в Венгрии вышли на митинг. Протестующие выкрикивали лозунги "Новые выборы", "Мы – большинство", "Виктатор".
Мир
15.04.2018
Асада внесли в базу Миротворца
Среди обоснований указано "участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор)" и "участие в попытках легализации аннексии АР Крым".
Мир
15.04.2018
США готовят новые санкции против России
Американский посол Джон Хантсман направил в российский МИД письмо, в котором говорится о том, что власти США готовят новые санкции в отношении России
Мир
14.04.2018
В Подмосковье прошли митинги против мусорных полигонов
Акции состоялись в девяти городах Московской области. Жители выступили с требованиями закрыть мусорные полигоны "Ядрово" и "Лесная".
Мир
14.04.2018
При взрыве в секторе Газа погибли 4 человека
Погибшие являлись участниками военизированной исламистской группировки. Израиль отрицает обвинения палестинцев в проведении танкового обстрела.
Мир
14.04.2018
Сирийские правозащитники не согласны с выводами Пентагона
Руководитель Сирийского наблюдательного совета по правам человека заявил, что далеко не все американские ракеты поразили свои цели.
Мир
14.04.2018
США в ООН назвали условие для новых ударов в Сирии
США шесть раз выступали за дипломатическое решение сирийского вопроса путем принятия резолюций в Совбезе ООН. Россия каждый раз накладывала вето, напомнила Никки Хейли.
Мир
14.04.2018
ЕС готов рассмотреть новые санкции против Сирии
Брюссель был осведомлен об ударах США, Франции и Великобритании по объектам химического оружия в Сирии, отметила Федерика Могерини.
Мир
14.04.2018
Совбез ООН не принял проект резолюции РФ по Сирии
За российский документ проголосовали, помимо России, только Боливия и Китай. Казахстан, Перу, Экваториальная Гвинея и Эфиопия решили воздержаться.
Мир
13.04.2018
Преподаватель Кембриджа собирал личную переписку пользователей Facebook
Алекс Коган использовал для этих целей созданное им приложение "This Is Your Digital Life". С его помощью частные сообщения пользователей соцсети могли попасть в распоряжение Cambridge Analytica.
Мир
13.04.2018
ОБСЕ критикует блокировку Telegram в России
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ призвал пересмотреть решение суда о Telegram и создать в РФ условия для "свободного, независимого и разнообразного информационного пространства".
Мир
13.04.2018
Генсек ООН заявил о возвращении к холодной войне
Выступая на экстренном заседании Совбеза ООН, Гутерриш отметил, что хаос на Ближнем Востоке угрожает безопасности всего мира и рискует усугубить региональные и глобальные конфликты.
Мир
13.04.2018
В США обеспокоены информацией о радиоактивном загрязнении на Донбассе
В американском посольстве обеспокоены сообщениями о загрязнении радиоактивными отходами сепаратистами на Донбассе - это большой риск для здоровья людей и окружающей среды.
Мир
13.04.2018
РФ не сможет обойтись без ГТС Украины – Порошенко
Президент уверен, что Украина получит все полагающиеся средства от Газпрома по решению Стокгольмского арбитража, а каждый день просрочки обойдется России в полмиллиона долларов.
Мир
12.04.2018
Дания разрешит "Северный поток-2" под гарантию транзита газа через Украину
В случае с этим газопроводом речь - не только о коммерции, но и о политике, заявил датский премьер. Давая разрешение на строительство, правительство Дании учтет и геополитические аспекты.
Мир
12.04.2018
Помпео обещает более жесткий курс в отношении России
Будущий госсекретарь США поддержал политику президента Трампа в отношении Кремля. Он высказался за введение новых санкций против РФ.
Мир
12.04.2018
После отчета ОЗХО Великобритания созывает Совбез ООН
Результаты расследования, проведенного ОЗХО по отравлению Скрипалей в Солсбери, обсудят на новом заседании Совета безопасности ООН.
Мир
12.04.2018
В Донецкой области в школе нашли гранату
Опасную находку случайно обнаружила уборщица, после чего в школу прибыло несколько нарядов полиции. Правоохранители оцепили территорию и эвакуировали людей.
Мир
12.04.2018
В Барселоне грузовик въехал в толпу людей
Сбив пешеходов, грузовой автомобиль на одной из улиц Барселоны врезался в дерево. В результате аварии пять пешеходов, водитель грузовика и мотоциклист получили легкие травмы.
Мир
11.04.2018
Трамп назвал причину плохих отношений с Россией
В плохих отношениях с Москвой виновато расследование спецпрокурора Мюллера, считает президент США. Ранее он пригрозил РФ "умными" ракетами, а затем предложил прекратить гонку вооружений.
Мир
11.04.2018
Премьер Турции назвал Путина и Трампа "уличными бузотерами"
Бинали Йылдырым прокомментировал заявления, которыми России и США обменялись по Сирии: "Что они делают? Угрожают друг другу, размещая посты в Twitter".
Мир
11.04.2018
Трамп пообещал ударить по Сирии "умными" ракетами
Глава Белого дома отреагировал на высказывания российского посла в Ливане, заявившего, что Москва готова сбить ракеты ВВС США в случае атаки Вашингтона в Сирии.
Мир
11.04.2018
Робот или рептилоид? Соцсети о Цукерберге в Сенате
Основатель Facebook несколько часов отвечал на вопросы в Сенате США. Его необычное поведение вновь стало поводом для размышлений пользователей соцсетей, является ли он человеком.