Ким Чен Ын намерен укреплять отношения с Китаем

Источник: Корреспондент.net

Северокорейский лидер Ким Чен Ын выступил за укрепление отношений с Китаем и пообещал вывести их на новую стадию развития, передает ЦТАК.

Об этом он сказал на встрече с главой Отдела международного сотрудничества Центрального комитета Коммунистической партии Китая Сун Тао.

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"Верховный лидер заявил, что он будет решительно продвигать и развивать традиционно дружественные отношения КНДР с Китаем и выведет их на новую стадию развития", – говорится в сообщении.