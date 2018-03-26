Ким Чен Ын отправился в первую официальную зарубежную поездку, - СМИ

Источник: Українські новини

Глава КНДР Ким Чен Ын отправился в первую официальную зарубежную поездку с тех пор, как он возглавил страну в 2011 году.

Как заявляется, северокорейский лидер мог отправиться в Китай на бронированном поезде через пограничный мост на реке Ялуцзян, соединяющий китайский город Даньдун и корейский Синыйджу.

В издании отмечают, что кортеж Ким Чен Ына был замечен в Пекине. При этом не уточняется, на какой срок лидер КНДР приехал в Китай и с кем у него запланированы встречи.