Ким Чен Ын передал Путину письмо

Источник: Корреспондент.net

Председатель верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам передал президенту России Владимиру Путину письменное послание от северокорейского лидера Ким Чен Ына.

"Прежде всего я имею честь и с собственной почтительностью передать вам искренний привет от председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына в ваш адрес", - сказал Ким Ен Нам.

Он также передал ему большой конверт с письмом от лидера КНДР.

Путин, в свою очередь, подтвердил приглашение Ким Чен Ыну посетить РФ с визитом.

"Прошу передать лидеру Северной Кореи товарищу Ким Чен Ыну наше приглашение посетить Россию с визитом. В том числе, это можно было бы сделать в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре этого года", - заявил Путин.

"Можно сделать и отдельно, это мы можем согласовать, вне привязки к каким-то международным событиям. Мы можем согласовать это по линии министерства иностранных дел", - подчеркнул российский лидер.

Кроме того, Путин прокомментирова встречу Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

"Благодаря встрече Трампа и Ким Чен Ына появились перспективы для мирного урегулирования ситуации с КНДР политико-дипломатическими средствами. Встреча Ким Чем Ына и Трампа снижает общий уровень напряжения вокруг Корейского полуострова", - сказал Путин.