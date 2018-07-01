01.07.2018
Ким Чен Ын попросил главу Китая снять санкции с КНДР досрочно
Источник: Українські новини
Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе июньского визита в Китай обратился к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой содействовать в ускоренном решении вопроса о снятии экономических санкций с Северной Кореи.
По информации издания, Ким Чен Ын пояснил, что этому должно способствовать успешное достижение договоренностей с США на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре 12 июня.
Издание отмечает, что китайский руководитель заверил Ким Чен Ына, что "приложит максимум усилий" для выполнения этой просьбы.
Вместе с тем, как неоднократно подчеркивали США, Япония и Южная Корея, снятие санкций с Пхеньяна возможно только после полной денуклеаризации Северной Кореи.
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