Ким Чен Ын собирается закрыть испытательный полигон ядерного оружия в КНДР

Источник: Українські новини

Глава КНДР Ким Чен Ын рассказал президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, что он лично закроет главный ядерный испытательный полигон в мае. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента Южной Кореи Юн Ен Чан.

По словам пресс-секретаря, такая договоренность была достигнута лидерами двух стран во время саммита, который прошел 27 апреля.

Ким Чен Ын пообещал пригласить журналистов и экспертов в области безопасности, которые будут контролировать процесс закрытия.Он также отверг заявления о том, что КНДР согласилась демонтировать объекты на полигоне, поскольку их все равно больше нельзя использовать.

"Некоторые говорят, что Север уничтожает объекты, находящиеся в плачевном состоянии, но вы увидите, что это не так", - добавил лидер КНДР.