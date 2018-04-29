29.04.2018
Ким Чен Ын собирается закрыть испытательный полигон ядерного оружия в КНДР
Источник: Українські новини
Глава КНДР Ким Чен Ын рассказал президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, что он лично закроет главный ядерный испытательный полигон в мае. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента Южной Кореи Юн Ен Чан.
По словам пресс-секретаря, такая договоренность была достигнута лидерами двух стран во время саммита, который прошел 27 апреля.
Ким Чен Ын пообещал пригласить журналистов и экспертов в области безопасности, которые будут контролировать процесс закрытия.Он также отверг заявления о том, что КНДР согласилась демонтировать объекты на полигоне, поскольку их все равно больше нельзя использовать.
"Некоторые говорят, что Север уничтожает объекты, находящиеся в плачевном состоянии, но вы увидите, что это не так", - добавил лидер КНДР.
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