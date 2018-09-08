Ким Чен Ын заявил о готовности посетить Россию

Источник: DW

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подтвердил свою готовность посетить Россию с официальным визитом. Об этом в субботу, 8 сентября, сообщила журналистам спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Глава КНДР отреагировал на письмо президента России Владимира Путина, которое ему передала Матвиенко. По ее словам, Ким Чен Ын "не хочет откладывать этот вопрос", поэтому в ближайшее время начнется согласование времени и места визита. В частности, лидер Северной Кореи намерен обсудить с Путиным стратегию и перспективу сотрудничества двух стран.