Ким пообещал Трампу воздержаться от ракетных испытаний

Источник: DW

Президент США Дональд Трамп заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал воздержаться от ракетных испытаний вплоть до их переговоров.

"Северная Корея не проводила ракетные испытания с 28 ноября 2017 года и обещала не делать этого вплоть до наших встреч. Я верю, что они сдержат это обещание!", - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter в субботу, 10 марта.

Трамп и Ким планируют переговоры

Накануне советник президента Южной Кореи по вопросам безопасности Чон Ый Ён сообщил, что глава КНДР предложил Трампу "как можно скорее" провести переговорыи с этой целью пригласил его посетить Пхеньян. По словам Чона, который передал Трампу соответствующее письмо от Кима, президент США принял приглашение и готов провести переговоры в мае.

Чон также сообщил, что Ким согласился временно прекратить все ядерные и ракетные испытания в КНДР и признал, что плановые военные учения США и Южной Кореи должны продолжаться.

Белый дом, подтвердив, что Трамп принял приглашение Кима, сообщил, что дата и место переговоров будут согласованы позднее. Вашингтон "с нетерпением" ждет отказа Северной Кореи от ядерной программы, но считает, что все санкции и максимальное давление должны сохраняться, говорится в сообщении администрации США.