Кинотеатр "Пионер" прекращает показы "Смерти Сталина"

Источник: DW

Московский кинотеатр "Пионер" в пятницу, 26 января, объявил, что снимает с показа сатирический фильм "Смерть Сталина". Сделал это кинотеатр, судя по записи в Facebook, "по независящим от него причинам" и предложил за разъяснениями "обратиться в министерство культуры Российской Федерации". Днем 26 января в кинотеатр пришел наряд полиции.

"Пионер" - единственный кинотеатр в России, проигнорировавший отзыв прокатного удостоверения у "Смерти Сталина". 25 января "Пионер" провел запланированный премьерный показ и продавал билеты и на дальнейшие сеансы. "Мы действуем в полном соответствии с законодательством, в реестре Минкультуры указано, что прокатное удостоверение на фильм продолжает действовать", - заявил тогда представитель кинотеатра.

Минкульт 23 января отозвал прокатное удостоверение у фильма после состоявшегося накануне общественного просмотра ленты с участием депутатов Госдумы, членов Общественного совета при Минкультуры и деятелей кино. "Ни один человек не высказался в поддержку этого фильма как художественного, исторического произведения", - заявил после показа глава Общественного совета писатель Юрий Поляков.

"Многие люди старшего поколения, да и не только, воспримут его как оскорбительную насмешку над всем советским прошлым, над страной, победившей фашизм, над советской армией и над простыми людьми - и, что самое противное, даже над жертвами сталинизма", - прокомментировал отзыв проката министр культуры Владимир Мединский.

Действие сатирической комедии Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина" разворачивается после смерти генсека ЦК КПСС в кругу его приближенных, которые начали борьбу за власть. Премьера ленты состоялась 8 сентября 2017 года на Международном фестивале в Торонто.