Кипрские банки закроют счета офшорных компаний

Это решение кипрский Центробанк принял после майского визита в страну уполномоченных представителей министерства финансов США, пишет Захаров. Именно США настаивают на мерах, препятствующих отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, а также ведению бизнеса с физическими и юридическими лицами из санкционных списков США.

Между тем за последние три года Bank of Cyprus и так закрыл или заморозил 5359 банковских счетов граждан России и Украины, лишившись 3,6 миллиарда евро и существенно сократив свои доходы и прибыль. С 2015 по 2017 год число российских и украинских клиентов в Bank of Cyprus сократилось на 60 процентов, пишет Захаров.

Целью вмешательства США на Кипре и в других странах является перевод национальных банковских систем на преимущественное обслуживание своих национальных резидентов. А если банковские системы продолжат обслуживать иностранцев, то они не должны являться токсичными с точки зрения санкционной политики именно США, и их число должно быть относительно невысоким.