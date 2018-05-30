Китаец подарил девушке букет из денег и нарушил закон

Источник: Корреспондент.net

В Китае молодой человек подарил своей возлюбленной букет из денег и теперь его может ожидать суд.

Издание сообщает, что сотрудник Народного банка Китая отреагировал крайне негативно на щедрый жест влюбленного соотечественника. Теперь же ему грозит суд за намеренную порчу национальной валюты.

"Это запрещено, потому что люди должны ценить юань. Существуют много способов выразить любовь, но никто не должен нарушать закон", - сказал сотрудник Народного банка.

Сообщается, что в букете были использованы банкноты на сумму в 334 тысячи юаней (свыше 50 тысяч долларов). Флористы создавали его около девяти часов, используя технику оригами.

"Он действительно любит свою девушку, а у его семьи полно денег", - отметил один из гостей праздничной вечеринки.