Китай и Евросоюз будут бороться с пошлинами США

Источник: Корреспондент.net

После встречи представителей КНР и Евросоюза стороны заявили о намерении противостоять тарифным угрозам президента США Дональда Трампа. Об этом заявил вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ по итогам встречи с вице-президентом Еврокомиссии Юрки Катайненом, передает Bloomberg.

"Односторонность растет, и в крупных экономиках появилась торговая напряженность. Китай и ЕС решительно выступают против одностороннего торгового подхода и протекционизма и считают, что эти действия могут привести к рецессии и турбулентности в мировой экономике", - заявил Лю Хэ.