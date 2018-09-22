Китай пригрозил США последствиями из-за санкций за бизнес с Россией
Источник: DW
Китай потребовал от США незамедлительно отменить санкции, введенные за то, что Пекин решил приобрести вооружения у России, пригрозив в противном случае последствиями, которые, однако, не были конкретизированы. Решение закупить у России боевые самолеты и ракетные системы является нормальным актом двух суверенных государств, и США не имеют права вмешиваться, заявил в субботу, 22 сентября, представитель министерства обороны КНР У Цзянь, добавив, что США своими действиями доказывают свое стремление к гегемонии.
Поставки российских истребителей Китаю
Недовольство США вызвала договоренность между Россией и КНР о поставке Китаю 10 российских истребителей СУ-35 и зенитных комплексов С-400. Белый дом постановил, что Ли Шанфу и его департамент больше не могут запрашивать экспортные лицензии и участвовать в финансовой системе США. По словам представителя администрации США, принятые санкции направлены на самом деле против России, хотя Соединенные Штаты в настоящее время вовлечены в торговый конфликт с Китаем.
Россия накануне также резко осудила решение США о введении санкций. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков обвинил Вашингтон в безрассудном подрыве глобальной стабильности путем усиления напряженности в отношениях между США и Россией.