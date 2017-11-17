Китай спустил на воду первое в мире судно, работающее на электроэнергии

Источник: Корреспондент.net

На этой неделе в китайском Гуанчжоу было спущено на воду первое в мире судно, работающее на электроэнергии, сообщает Жэньминь жибао.

Водоизмещение корабля составляет 2 тысячи тонн. Его общая длина составляет 70,5 метра, ширина – 13,9 метра, осадка – 3,3 метра. Экипаж состоит из шести человек.

Силовая установка включает в себя два электродвигателя с литиевой батареей. При полной зарядке судно может проплыть 80 километров. Для полной зарядки требуется два часа.

Таким образом, во время подзарядки в порту можно одновременно осуществлять обработку груза, так как его процесс также занимает около двух часов.

Судно будет перевозить грузы по реке Чжуцзян.

Сообщается, что в Китае будут применять технологию судов, работающих на "чистой" энергии, для пассажирского и технического водного транспорта.