Кличко думает баллотироваться на пост Президента

Источник: Українські новини

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко не исключает своего участия в выборах Президента. Об этом он сообщил в интервью газете Tagesspiegel.

При этом Кличко не уточнил, в каком именно году он мог бы участвовать в президентской гонке.

"Когда-нибудь? Я не исключаю этого. Но сначала я должен добиться успеха в Киеве и закончить то, что я обещал людям", - сказал Кличко, отвечая на вопрос журналиста.

Он также считает, что санкции в отношении России должны действовать до тех пор, пока она продолжает вести агрессивную политику, нарушать права человека, международные соглашения, в частности Будапештский меморандум, и территориальную целостность Украины.

"К сожалению, до сих пор мы не получили никаких позитивных сигналов от России. Санкции являются одним из самых важных средств против агрессивной российской политики, и они работают. Пока Россия не меняет свою политику, санкции должны быть усилены", - считает Кличко.