11.08.2017
Кличко-младший поехал преподавать в Швейцарию
Источник: КорреспонденТ.net
Украинский экс-чемпион мира Владимир Кличко преподает в университете Санкт-Галлена в Швейцарии.
Отмечается, что в университете он читает курс под названием CASChange & InnovationManagement, который сам и разработал.
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