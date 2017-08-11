Кличко-младший поехал преподавать в Швейцарию

В Киеве на взятке в $600 тысяч задержали чиновника

В Украине уже четвертый раз пытаются ввести норму о обязательной "паспортизации" абонентов. Мнение общественности разделилось: кто-то увидел в таком предложении возврат к временам Януковича, кто-то - приближение к мировой практике

Возврат к диктатуре или мировая практика: Как отреагировала общественность на предложение "паспортизации" абонентов

Больше всего абитуриентов с 200 баллов в Киеве.

В то же время подешевели рыба, овощи, одежда и топливо

Отмечается, что в университете он читает курс под названием CASChange & InnovationManagement, который сам и разработал.

Интернет-газета «Вечерний Мариуполь» © 2007-2017 Все права защищены. Редакция Интернет-газеты «Вечерний Мариуполь» может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет. Ответственность за содержание рекламных объявлений, баннеров, или информеров, размещенных на сайте vecherka.news, несет рекламодатель. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт vecherka.news. Сбросить статусы прочтения новостей