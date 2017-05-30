Климкин: Буду считать Пушкина украинцем
Источник: КорреспонденТ.net
30.05.2017
Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что будет считать классика русской поэзии Александра Пушкина украинцем.
"Буду считать Пушкина украинцем. В конце концов, украинские Одесса и Крым неоднократно вдохновляли его творческий гений", - написал глава МИД в Twitter.
Отметим, что заявление Климкина прозвучало после того, как российский президент Владимир Путин назвал Анну Ярославну русской. Во время визита во Францию он также назвал князя Ярослава Мудрого "нашим".
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