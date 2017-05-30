Климкин: Буду считать Пушкина украинцем

Украина

28.05.2017

"Океан Эльзы" договорился с кафе о бесплатном питании для пенсионеров и участников АТО на целый день

Заведение общественного питания в Каменце-Подольском было вынуждено согласиться весь день бесплатно кормить пенсионеров и участников АТО целый день из-за того, что неправомерно использовало имя "ОЭ" в своей рекламе.