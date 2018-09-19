19.09.2018
Климкин допустил высылку консула Венгрии
Источник: Корреспондент.net
Глава МИД Украины Павел Климкин пообещал встретиться на полях Генеральной ассамблеи ООН с венгерским коллегой и поговорить с ним о выдаче венгерских паспортов гражданам Украины на Закарпатье. Об этом в среду, 19 сентября, он написал на своей странице в соцсети Twitter.
"В Нью-Йорке на ГА ООН буду встречаться с венгерским министром. Кроме всего прочего, если видео о выдаче украинцам в Берегово венгерских паспортов не фейк, думаю, ему придется отправиться выдавать венгерские паспорта в Будапешт. И никак не украинским гражданам. Там удобнее", - сказал Климкин.
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