Климкин допустил высылку консула Венгрии

Источник: Корреспондент.net

Глава МИД Украины Павел Климкин пообещал встретиться на полях Генеральной ассамблеи ООН с венгерским коллегой и поговорить с ним о выдаче венгерских паспортов гражданам Украины на Закарпатье. Об этом в среду, 19 сентября, он написал на своей странице в соцсети Twitter.

"В Нью-Йорке на ГА ООН буду встречаться с венгерским министром. Кроме всего прочего, если видео о выдаче украинцам в Берегово венгерских паспортов не фейк, думаю, ему придется отправиться выдавать венгерские паспорта в Будапешт. И никак не украинским гражданам. Там удобнее", - сказал Климкин.