Климкин – главе МИД Германии: Ситуация на Донбассе напряженная, реального прекращения огня нет

Источник: 112.ua

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин проинформировал главу МИД ФРГ Зигмара Габриэля о напряженной, несмотря на объявленное перемирие, ситуации на Донбассе. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Габриэлем в среду в Киеве.

"Я очень детально рассказал Зигмару, какая у нас сейчас ситуация. Она очень напряженная. У нас нет реального прекращения огня. Только за последние дни у нас было более 60 обстрелов, более трети из них – из запрещенного оружия. Мы потеряли трех наших воинов, 15 ранены", – подчеркнул Климкин.

Как известно, "рождественское перемирие" ввели на Донбассе 23 декабря. За это время боевики регулярно его нарушали, приводя к боевым потерям в рядах сил АТО.

Только 3 января боевики пять раз обстреляли украинские позиции.