Климкин: Легитимность выборов в РФ сомнительна

Источник: Корреспондент.net

Результаты будущих выборов президента России будут сомнительны с точки зрения легитимности. Это связано с планируемым голосованием на территории аннексированного Крыма, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Россия перенесла дату своих выборов на годовщину нелегального референдума, который прошел на территории Крыма – это был осознанный шаг. Попытка организовать выборы на территории оккупированного Крыма делать их очень сомнительными с точки зрения их легитимности", – отметил глава МИД Украины.