Климкин назвал "лучшую санкцию" против России

Источник: Корреспондент.net

Министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, что стало бы "лучшей санкцией" против России, сообщает Европейская правда.

По словам главы МИД, в связи захватом украинских кораблей в Керченском проливе нельзя ввести санкционные ограничения только против руководства флота России и береговой охраны.

"Мы говорили о том, что нужно остановить Северный поток-2 и о том, что это была бы лучшая санкция против России", – сказал Климкин по результатам участия в министерской встрече НАТО в Брюсселе.

Министр отметил, что также обсуждалась возможность закрытия для российских кораблей портов других страх. При этом Климкин заметил, что конкретные меры против России в связи с произошедшим являются вопросом для дальнейших дискуссий.