Климкин о Томосе: Транспортироваться будет надежно

Источник: Корреспондент.net

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что Томос о предоставлении автокефалии украинской церкви во время транспортировки из Стамбула в Киев будет в безопасности. Об этом в воскресенье, 6 января, он сообщил журналистам в Стамбуле.

"Транспортироваться будет надежно. Его увидеть смогут, очень надеюсь, что завтра, поскольку Рождество завтра и основные события будут разворачиваться завтра. Ну а детали и технологии транспортировки - пусть они не беспокоят украинцев. Главное, что это будет надежно", - сказал Климкин.