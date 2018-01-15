Климкин обсудил с Лавровым обмен заложниками и миссию ООН на Донбассе: Позиции очень разные

Источник: 112.ua

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым освобождение заложников, политзаключенных и формат миротворческой миссии ООН на Донбассе. По словам Климкина, позиции сторон очень далеки друг от друга. Об этом Климкин написал в Twitter.

"Только что говорил с Лавровым об освобождении наших заложников и политических заключенных, а также относительно формата возможной миротворческой миссии ООН для оккупированного Донбасса. Позиции очень далеки, но мы должны работать дальше. Говорили также о СЦКК и не обошли вниманием его итоговую пресс-конференцию", - заявил Климкин.

Как сообщалось, на своей сегодняшней пресс-конференции Сергей Лавров заявил, что Россия уважает территориальную целостность Украины без учета аннексированного ею Крыма.