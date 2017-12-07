Климкин обсудил с МИД Финляндии введение миротворческой миссии ООН на Донбасс

Источник: Українські новини

Министр иностранных дел Павел Климкин и министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни обсудили введение миротворческой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) на Донбасс.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел, передают Українські Новини.

Согласно сообщению, встреча Климкина и Сойни состоялась на полях 24-го заседания Совета Министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене (Австрия).

Министры обсудили текущее состояние украинско-финляндского политического диалога, в частности вопросы сотрудничества в преодолении российской агрессии и поддержки реформ в Украине.

"Стороны также затронули вопрос дальнейшего взаимодействия как в рамках европейских, так и международных структур, включая вопросы размещения миротворцев на Донбассе", - отмечается в сообщении.

Также Климкин высоко оценил усилия Финляндии по поддержке процесса реформ в Украине и прогресс, который достигнут за последний период на этом пути.